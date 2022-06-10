Тюменцы обнаружили большую свалку «барахла» в лесу по Старотобольскому тракту. Фото - Марина Долганова.

Тюменцы обнаружили большую свалку барахла в лесу по Старотобольскому тракту. Местные жители уверяют, что еще несколько дней назад никакого мусора там не было.

«Вся эта красота лежит в лесу в районе нефтепровода!», – так подписан пост в социальных сетях, куда местные жители выложили фотографии с места события. На них видны различные коробки, контейнеры, ценники и просто бумага, которая разлетелась по лесу на несколько десятков метров.

Фото - Марина Долганова.

В Тюменском экологическом объединении заинтересовались этим безобразием и попросили указать точное местонахождении свалки. Так что есть большая вероятность, что здесь скоро приберут. А вот кто так загадил природу, еще предстоит узнать.

«Скорее всего, перевозчик бессовестный попался. Часто бывают объявления типа вывезти мусор, приезжают водилы, «залупают» цены, типа мне же ещё за полигон платить, а сами выкидывают куда попало», – предполагают подписчики.

В пресс-службе ТЭО подтвердили слова тюменца, заявив, что, к сожалению, такие ситуации случаются: «Чтобы избежать последствий от недобросовестных транспортировщиков, нужно обращаться в лицензионные компании».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители тюменского Мыса жалуются на мусор в городском лесу. Об этом они написали в социальные сети. «На Мысу в районе леса на улице Макарова каждый год свалка! Ходим, убираем весной, и каждый год снова навалено! Люди, как так можно? В 2020 году убрали мусор централизованно единственный раз. Это же лес! Противно смотреть, приезжают на машинах и гадят», – сообщают горожане.

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