На ремонт дорог в Тюменской области дополнительно выделят более 700 млн рублей. Фото - ГУС ТО.

На ремонт дорог в Тюменской области дополнительно выделят более 705,5 млн рублей. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

На эти средства специалисты обновят 8 участков дорог в восточных районах области общей протяжённостью почти 35,8 км: Абатское – Викулово (6 км), Аромашево – Вагай (4,6 км), Полозаозерье – Кутырева (5,3 км), Ишим – Викулово (Викуловский район, 1,8 км), Голышманово-Аромашево (4 км), Ишим – Викулово (Ишимский район, 5,9 км), Ишим – Казанское (граница с Казахстаном (7 км), а также подъезд к. Большое Сорокино – 1,2 км.

– Для ремонта с использованием средств госпрограммы «Развитие транспортной системы» выбраны самые загруженные участки трасс. Контракты заключены. К 15 октября все работы будут выполнены, – заявил заместитель начальника ведомства Андрей Чистяков.

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