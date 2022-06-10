В День России в Тюмени будет действовать «сухой закон». Фото: Ольга Крыльцова

В День России, который вся страна отмечает 12 июня, в Тюмени будет действовать сухой закон – с 8 утра до девяти часов вечера. Горожанам не продадут алкоголь в магазинах. Запрет прописан в постановлении правительства региона от 22 июня 2017 года.

Однако, стоит отметить, что этот запрет не распространяется на розничную продажу спиртного в зонах беспошлинной торговли, а также в организациях общепита, если алкоголь будет употреблен на их территории.

Также тюменцы не смогут приобрести алкоголь в День знаний – 1 сентября, а также 4 ноября (в День народного единства). А еще (согласно муниципальному акту №37-пк от 4 апреля 2022 года) спиртное в областной столице не станут продавать 25 июня (в День молодежи) и 30 июля (в День города).

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