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Происшествия10 июня 2022 4:56

Ишимец, вернувшись с вахты, переломал ребра любовнику жены

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Ишимец, вернувшись с вахты, переломал ребра любовнику жены.

Ишимец, вернувшись с вахты, переломал ребра любовнику жены.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступило сообщение из больницы. К ним поступил 41-летний мужчина, у которого врачи диагностировали перелом ребер и другие травмы.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 34-летнего ишимца. Мужчина рассказал полицейским, что, вернувшись с вахты, узнал от знакомых, что супруга ему изменила. Подозреваемый выяснил личность и место проживания оппонента и пришел к нему домой.

– В ходе разговора во дворе частного дома между мужчинами началась драка. Подозреваемый несколько раз ударил кулаком потерпевшего в грудь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем в отношении ранее судимого ишимца возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.