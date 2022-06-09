В Тюмени на время спортивного мероприятия изменится схема маршрута №71. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на время спортивного мероприятия изменится схема маршрута № 71. Информация предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».

Как стало известно, в областной столице 13 и 14 июня 2022 года с 10.00 до 15.00 будет проходить чемпионат и первенство города по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». Для этого решено перекрыть автомобильную дорогу на ул. Владимира Полякова на участке от ул. Современной до ул. Якова Коровина.

– Из-за этого транспорт по маршруту № 71 будет следовать до остановочного пункта «Ул. Черемуховая». Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный), – сообщили в компании.

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