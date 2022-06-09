В Тобольске судят 72-летнего любителя корпоративов за чужой счет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске скоро начнутся слушания по уголовному делу в отношении 72-летнего бывшего директора МУП «Паритет» Марата Шамсутдинова. Мужчину обвиняют в хищении вверенного ему чужого имущества и отмывании денег.

В 2017 – 2020 годах Шамсутдинов оплачивал налоги и счета за коммуналку из денег организации. Из кассы он брал деньги и на проведение корпоративных праздников, а также заключал фиктивные договоры аренды принадлежащей ему техники.

– Таким образом он присвоил и растратил деньги муниципального предприятия на общую сумму 3,2 млн рублей. Чтобы легализовать часть похищенных денег (1,4 млн рублей), экс-директор совершил фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Марату Шамсутдинову избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест.

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