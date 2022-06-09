Тюменка оформила фиктивный брак с мигрантом ради 2 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменка оформила фиктивный брак с мигрантом ради 2 тысяч рублей. Создавать семью с иностранцем у женщины и в мыслях не было.

В марте 2019 года 35-летняя гражданка Российской Федерации вышла замуж за 52-летнего азербайджанца. Мужчине этот брак нужен был для получения разрешения на временное проживание на территории России, горожанке же достались 2 тысячи рублей.

– Согласно статье 27 Семейного кодекса Российской Федерации, брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения нашли свое подтверждение в суде. Решение суда в законную силу не вступило.

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