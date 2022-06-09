Тюменцу назначили условное наказание – он не помнит, как порезал ножом гостя. Фото: Ольга Крыльцова

В Голышманово вынесли приговор 40-летнему жителю деревни Юрминка Сергею Леонову. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека: он порезал человека, правда, сам он этого не помнит. К слову, в тюрьму его отправлять не стали, ведь у него имеется инвалидность и два маленьких ребенка. Таким образом, он отделался тремя годами лишения свободы условно, ну и к наркологу сходить придется, чтобы вылечиться от алкогольной зависимости.

– По версии Сергея, в своем доме он пьянствовал в компании двух собутыльников. Всё было мирно, без скандалов. В конце концов, он устал от количества выпитого алкоголя и лег спать, но шлепком руки по лицу его разбудил один из гостей. У Сергея болела голова, и он потребовал, чтобы все гости покинули его дом, а для их острастки взял с печи кухонный нож, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Дальше всё как в тумане: Леонов не помнит, как наносил удар. Его скрутили, а нож жена сожгла в печке. Дело в том, что у тюменца бывают провалы в памяти: всё из-за проблем с головой и приема лекарств вместе со спиртным. Сам он вину признал и добавил, что не хотел убивать гостя, а пытался лишь его напугать. Он был настолько пьян, что не помнит даже мотив совершенного преступления.

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