Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Его известной в прошлом спортсменке вручил губернатор региона Александр Моор.

– Уже 12 лет она руководит спортивной федерацией. Добилась выдающихся результатов. Все это время мы плодотворно сотрудничаем. Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх, – отметил глава региона.

Он также поведал, что обсудил с Вяльбе планы на будущее: «На базе нашей «Жемчужины Сибири» основная команда проведет несколько тренировочных сборов. В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам».