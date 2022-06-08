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Спорт8 июня 2022 12:31

Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью»

Его ей вручил губернатор региона Александр Моор
Сергей Швецов
Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Его известной в прошлом спортсменке вручил губернатор региона Александр Моор.

– Уже 12 лет она руководит спортивной федерацией. Добилась выдающихся результатов. Все это время мы плодотворно сотрудничаем. Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх, – отметил глава региона.

Он также поведал, что обсудил с Вяльбе планы на будущее: «На базе нашей «Жемчужины Сибири» основная команда проведет несколько тренировочных сборов. В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам».