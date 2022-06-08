В Тюмени можно сходить на 3D-экскурсию в ЖК «Сердце Сибири».

Поиски квартиры мечты – задача непростая. Хочется, чтобы каждая деталь соответствовала ожиданиям. Как будет выглядеть само здание, каким будет двор и площадка в нём, какая парадная будет встречать при возвращении домой. Но если жилой комплекс ещё не достроен, представить, каким он будет, довольно сложно. В такой ситуации на помощь приходят VR-экскурсии.

У будущих новосёлов ЖК «Сердце Сибири» уже сейчас есть возможность прогуляться по двору одного из домов, посмотреть, на каких площадках будут играть дети и какие решения разработали дизайнеры для парадных. Застройщик «Страна Девелопмент» запустил ЗD-туры двора и парадной третьего дома, который называется «Квартал Газовиков». 3D-тур дает представление о реальных габаритах объектов и их расположении, а также функциональных и интерьерных решениях.

– Такие виртуальные туры помогают клиентам с максимальным эффектом присутствия представить, где во дворе они смогут проводить свободное время, где в парадных будут хранить велосипеды и санки, а также встречаться с друзьями и соседями. Такие экскурсии позволяют провести полноценный обзор с возможностью просматривать пространство на 360 градусов, – рассказали в пресс-службе ГК «Страна Девелопмент».

«Сердце Сибири» – флагманский проект застройщика. ЖК расположен в деловом центре Тюмени, в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. В каждом дворе будет своя экосистема – настоящая сказка с пушистыми ёлками, соснами, многолетними кустарниками и можжевельниками, лишайниками и мхами. Южная тайга станет сквозной темой озеленения третьего дома.

На создание центральной зоны двора в «Квартале Газовиков» архитекторов вдохновило уникальное природное явление – Тунгусский метеорит. Над многофункциональной зоной для игр и отдыха будет светильник в виде «звездного пришельца».

Здесь каждый найдет себе занятие: не скучно будет ни малышам, ни подросткам, ни взрослым – во дворе предусмотрены разработанные по индивидуальному дизайну различные зоны для игр, активностей и отдыха. Пока малыши, играют взрослые смогут отдохнуть, поработать или пообщаться в тени деревьев или в специальной многофункциональной зоне. Во дворе предусмотрены места для USB-зарядок.

Многоуровневое освещение, детская зона и место для встреч в парадной, теплая брусчатка с системой снеготаяния, площадки для йоги и пикников – все в этом ЖК создано для уюта и комфорта будущих жильцов.

Отправиться в 3D-тур по ЖК «Сердце Сибири» можно на странице микрорайона на сайте застройщика strana.com.