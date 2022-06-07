Центр Тюмени сковали пробки из-за внезапно отключившихся светофоров

Центр Тюмени сковали пробки из-за отключившихся внезапно светофоров. Фото: скриншот с видео

Центр Тюмени сковали пробки из-за отключившихся внезапно светофоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

– Из-за дождя произошло аварийное отключение светофоров на перекрестках улиц Мориса Тореза и Герцена, Советской и Орджоникидзе, 50 лет ВЛКСМ и Горького, Запольной и Достоевского, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время на перекрестке улиц Мориса Тореза и Герцена работает регулировщик. Движение на улицах Мориса Тореза, Профсоюзной, Малыгина, Ленина и других затруднено.

– Будьте внимательны! Постарайтесь минимизировать поездки в центр города до нормализации ситуации, – посоветовали сотрудники ГИБДД.