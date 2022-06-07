Работы на Червишевской развязке в Тюмени завершатся к началу учебного года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Работы на червишевской развязке в Тюмени завершатся к началу учебного года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

– Перекрытый участок откроют к концу месяца. В оставшиеся три этапа подрядчик выполнит ремонт левой полосы и двух полос встречного движения. В это время съезды с развязки перекрывать не будут, – отметили в ведомстве.

Также стало известно о планах по запуску движения на московской развязке – это может свершиться к концу июня. Правая полоса и съезды открыты после ремонта.

– Мы видим хорошие темпы работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги». 26 процентов завершены и профинансированы, ещё 25 процентов – на стадии приемки, – рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Всего в регионе в рамках нацпроекта отремонтируют 140 объектов протяженностью порядка 150 километров. В настоящее время продолжается укладка асфальта на региональных дорогах. Работы по контрактам должны завершить к середине октября.

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