В Тюмени осудят троих друзей за организацию подпольного казино, которое переезжало с места на место. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города, 1984, 1986 и 1989 годов рождения. Мужчины проводили азартные игры, организовав подпольное казино.

Друзья с февраля 2021 года начали снимать разные квартиры в жилых домах на улицах Широтной, Семакова и Щорса. Для конспирации они часто меняли место дислокации игорного клуба, адреса знали только постоянные клиенты. «Заведение» работало в закрытом режиме, поиграть можно было только по предварительной договоренности.

– Противоправные действия фигурантов были установлены и пресечены благодаря совместной работе следователей и сотрудников ОЭБиПК, при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

В итоге силовики изъяли предметы для проведения азартных игр: игровой стол с покерными фишками, карты и другую атрибутику. Сотрудники СК уже собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.