В Тюмени осудили водителя, из-за которого в страшном ДТП погибли женщина с сыном. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени огласили приговор 52-летнему Сергею Гущину, из-за которого в страшном ДТП погибли женщина и ее 14-летний сын. Мужчина будет отбывать трехлетнее заключение в колонии общего режима, также его лишили права управления транспортом на два года, а в качестве морального ущерба он должен выплатить по миллиону рублей матери и мужу погибшей.

– Приговор суда не вступил в законную силу. У сторон имеется 10 дней на обжалование приговора в апелляционном порядке, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, трагедия произошла 30 сентября 2021 года на 306-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Осужденный на Subaru перестроился на левую полосу движения рядом с SsangYong, в котором ехала женщина, и зачем-то затормозил. Тюменке пришлось выворачивать руль вправо, чтобы избежать столкновения.

Однако он тоже перестроился на эту полосу перед SsangYong, и снова без необходимости затормозил. В итоге произошло столкновение. SsangYong съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Женщину и ее 14-летнего сына выбросило из машины. От полученных травм они скончались.

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