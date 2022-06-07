Тоболяка, который зарезал в общаге обматерившего его мужчину, ждет суд. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Тобольска. Мужчину обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла в ночь на 19 марта 2022 года в коридоре одного из общежитий в 8-м микрорайоне. Там поссорились два пьяных человека: обвиняемый и 51-летний потерпевший. Как позже объяснил злоумышленник, потерпевший его обматерил.

– Тогда мужчина взял нож и ударил им оппонента в область грудной клетки. Тоболяка госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался на утро следующего дня, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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