В Тюмени скончался засуженный врач России Николай Ильченко (на фото - справа). Фото - ОКБ №1.

В Тюмени скончался заслуженный врач России Николай Ильченко. Об этом стало известно из социальных сетей. В пресс-службе местного департамента здравоохранения эту информацию подтвердили.

Специалист своего дела – известный в области анестезиолог-реаниматолог, он отдал медицине 46 лет. Через заботливые руки Николая Ивановича прошла не одна сотня тысяч пациентов, а ведь это население небольшого города!

– Большую часть своего трудового стажа он работал в областной клинической больнице № 1, 17 лет возглавлял акушерско-гинекологическую реанимацию. Коллеги и пациенты ценили его за непререкаемый авторитет, профессионализм и любовь к выбранной профессии, – сообщается в информации.

Николаю Ивановичу было 76 лет. На пенсию он вышел чуть более года назад – в апреле 2021 года. В комментариях знающие врача люди и благодарные пациенты отмечают, что Ильченко был сильным человеком и отличным врачом.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича Ильченко.

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