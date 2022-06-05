Тюменца могут побывать на экскурсии о флоре и фауне Гилевской рощи

Тюменца могут посетить экскурсию о флоре и фауне Гилевской рощи Фото: Вера Зенина

В День экологии тюменцы смогут посетить сразу несколько интересных мероприятий, одно из них - экологическая экскурсия в Гилевской роще, сообщает «Мегатюмень».

Как рассказала специалист по проектной деятельности, орнитолог ТООДД «ЧИР» Наталья Кискина, экологическая экскурсия посвящена Всемирному дню охраны окружающей среды. Она будет включать в себя знакомство с историей парка, ее флористическим и фаунистическим составом. Также горожане смогут освоить простейшие приспособления для бердвочинга, а юные натуралисты - поучаствовать в викторине по мотивам экскурсии.

Кроме того, специалист отметила, что фауна лесопарка достаточно интересна. Так, на территории парка произрастает три вида растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области: это липа сердцелистная, щитовник мужской (папоротник) и гнездоцветка клобучковая (орхидея).

- Из животных частым спутником является белка, из птиц несложно встретить дятлов или дроздов. Также в лесопарке много певчих птиц - варакушка, к примеру - пояснила Наталья Кискина.

А еще в ходе экскурсии горожане узнают историю парка. Раньше здесь были сделаны некоторые археологические находки. Отметим, что роща имеет статус памятника природы регионального значения.

В мероприятии могут принять участие тюменцы любого возраста. Сбор объявлен около центрального входа в 14:00.