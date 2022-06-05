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Общество5 июня 2022 13:13

Врачи Тюменской области зарабатывают больше своих коллег по стране

Уровень дохода медицинских работников на третьем месте в УрФО
Марина Прохорова
Врачи Тюменской области зарабатывают больше своих коллег по стране

Врачи Тюменской области зарабатывают больше своих коллег по стране

Фото: Ольга Крыльцова

Росстат обнародовал оперативные данные по зарплатам медицинских работников в первом квартале 2022 года. Специалисты из Тюменской области имеют доход выше среднероссийского, его уровень - на третьем месте в Уральском федеральном

округе после Ямала и Югры.

Врачи и медицинские работники с высшим образованием в среднем зарабатывали по России чуть более 92 тысяч рублей в месяц. В Тюменской области в январе-марте зарплата составила 96,6 тысячи рублей, а в УрФО этот показатель варьируется от 226,8 тысяч.

Средний медицинский персонал в нашем регионе получал 50,2 тысячи рублей в месяц, общероссийское значение - 46,5 тысяч рублей. В регионах федерального округа уровень заработка составлял от 120,1 тысяч до 34,9 тысячи рублей.

Немногим меньше - почти 47 тысяч рублей - зарабатывали представители младшего медицинского персонала в Тюменской области. В УрФО - от 114,4 тысячи до 31,3 тысяч рублей, в России - 39,7 тысяч рублей, сообщает «Вслух.ру».