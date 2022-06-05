Специалисты Тюменьстата изучат условия жизни людей в области Фото: Вера Зенина

Специалисты Тюменьстата проведут в июне комплексное наблюдение условий жизни населения. Подобное исследование проходит раз в два года, начиная с 2014 года, сообщает «Вслух.ру».

На юге Тюменской области будет обследовано 736 домохозяйств, из них 480 в городских округах и 256 - в муниципальных районах. Столько же - в Югре, однако только 608 домохозяйств будет приходиться на города. Для Ямала Росстат определил 352 домохозяйства, в том числе 256 в городских округах.

Уже разработано три вида вопросников: для домохозяйства, для индивидуального опроса лиц в возрасте 15 лет и более, для детей в возрасте до 15 лет. Вопросы будут касаться состава семьи, материального положения, жилищных и бытовых условиях, уровня образования, состояния здоровья и физической активности, трудоустройства.

Также специалисты спросят о доступности и удовлетворенности медицинскими услугами, транспортным обеспечением, торговым и бытовым обслуживанием и прочее.