Выставка о народах Тюменской области участвует в московском театральном фестивале

Фото: "Космос | Молодежный театральный центр", соцсети

Выставка «ИсСКАЗители», рассказывающая о народах Тюменской области, стала участницей Лабораторию Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров. Ее автор - руководитель художественного отдела «Космоса» Маша Хайбуллина, сообщает «Мегатюмень».

Всего из 37 заявок было отобрано 5 проектов для реализации. Их география охватывает Петропавловск-Камчатский, Зеленоград, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень. Кураторы: режиссер и арт-директор Лилит Шеина, видеохудожник Полина Лимье, художники творческой группы Intervallo lucido.

С 25 мая по 1 июля пройдет первый этап работы - это онлайн-встречи с кураторами. Второй этап, с 19 августа по декабрь, подразумевает очное участие: мастер-класс и работа над экспозицией.

- Я надеюсь, что после участия в лаборатории смогу масштабировать выставку. Мне бы хотелось самой разобраться с медиаартом, с диджитал-элементами и впоследствии сделать дополнительные объекты для «ИсСКАЗителей». В последнее время на них большой спрос, поэтому еще было бы интересно, как ее можно фрагментировать, чтобы, например, выставлять в разных местах одновременно, - поделилась руководитель художественного отдела «Космоса» и создательница экспозиции Маша Хайбуллина.