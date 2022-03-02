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Общество2 марта 2022 6:57

Задолжавшего более 1,5 млн рублей алиментов тюменца лишили родительских прав

Мужчина не перечислил детям ни копейки
Сергей Швецов
Задолжавшего более 1,5 млн рублей алиментов тюменца лишили родительских прав.

Задолжавшего более 1,5 млн рублей алиментов тюменца лишили родительских прав.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд лишил родительских прав Николая К., у которого есть двое детей 2008 и 2010 года рождения. После развода он должен был перечислять им алименты, но они не увидели ни копейки.

– В 2015 году судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, задолженность по алиментам на то время составляла почти 375 тысяч рублей. Ответчик периодически работал, однако алименты с должника не взыскивались, в феврале 2022 года задолженность составила почти 1 571 000 рублей, – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.