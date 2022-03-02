Задолжавшего более 1,5 млн рублей алиментов тюменца лишили родительских прав. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд лишил родительских прав Николая К., у которого есть двое детей 2008 и 2010 года рождения. После развода он должен был перечислять им алименты, но они не увидели ни копейки.

– В 2015 году судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, задолженность по алиментам на то время составляла почти 375 тысяч рублей. Ответчик периодически работал, однако алименты с должника не взыскивались, в феврале 2022 года задолженность составила почти 1 571 000 рублей, – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.