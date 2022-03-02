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Происшествия2 марта 2022 5:56

Под Тюменью насмерть сбили женщину, которая шла на работу

Сельчанка работала оператором на АЗС
Сергей Швецов
Под Тюменью насмерть сбили женщину, которая шла на работу.

Под Тюменью насмерть сбили женщину, которая шла на работу.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трагичное дорожно-транспортное происшествие случилась сегодня, 2 марта, утром на 317-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень. Здесь водитель на «Мицубиси Паджеро Спорт» сбил 49-летнюю жительницу поселка Московский.

– Женщина скончалась на месте ДТП. По предварительным данным, она шла по краю обочины дороги, направляясь на АЗС, где работала оператором, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Оказалось, что вчера водителю иномарки исполнилось 47 лет. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения – был трезв. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют, почему автомобилист не заметил пешехода.

Кстати, мужчину привлекли к административной ответственности. Дело в том, что на внедорожнике установлено металлическое устройство «кенгурятник», не узаконенное в ГИБДД в установленном порядке. Обстоятельства трагедии устанавливаются.