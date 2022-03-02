Под Тюменью насмерть сбили женщину, которая шла на работу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трагичное дорожно-транспортное происшествие случилась сегодня, 2 марта, утром на 317-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень. Здесь водитель на «Мицубиси Паджеро Спорт» сбил 49-летнюю жительницу поселка Московский.

– Женщина скончалась на месте ДТП. По предварительным данным, она шла по краю обочины дороги, направляясь на АЗС, где работала оператором, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Оказалось, что вчера водителю иномарки исполнилось 47 лет. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения – был трезв. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют, почему автомобилист не заметил пешехода.

Кстати, мужчину привлекли к административной ответственности. Дело в том, что на внедорожнике установлено металлическое устройство «кенгурятник», не узаконенное в ГИБДД в установленном порядке. Обстоятельства трагедии устанавливаются.