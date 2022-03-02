На Велижанском тракте в Тюмени могут складировать снег. Фото: Вадим Бегун

На Велижанском тракте в Тюмени могут складировать снег. Но это пока не окончательное решение.

А следующей зимой откроют полигон на Воронинских горках. В середине марта здесь завершат подготовительный этап строительства. Поверхность площадки будет обустроена с уклонами, по её периметру разместят лотки и земляные дамбы высотой 2 – 2,5 м. Также к объекту возведут дорогу.

– Полигон рассчитан на 500 тысяч кубических метров снега. Он будет оснащён автоматической системой учёта завезённых осадков. Снег будет здесь приниматься, складироваться в кучи, уплотняться и в течение тёплого времени года плавиться естественным способом, а дальше уходить в очистной коллектор грубой очистки и сливаться в сети городской канализационной очистной станции, – сообщил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Вторым полигоном выступит площадка на улице Тополиной. Сейчас этот объект находится в стадии разработки проектной документации. Проект должен быть подготовлен в первом квартале 2022 года, после будет проведена экспертиза, определён источник финансирования. Выйти на работы планируется в начале следующего года.