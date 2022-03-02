Из Тюменской области жителям Донбасса отправили 20 тонн гуманитарной помощи.

Из Тюменской области жителям Донбасса отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Сбор организовали местные единороссы.

– В третьей машине помимо средств гигиены, детского питания, электроприборов, консервов по просьбе жителей Донбасса отправлены медикаменты и стройматериалы, которые нужны для ремонта крыш и окон в домах, пострадавших от обстрелов, – рассказал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В составе груза – медикаменты: противовирусные препараты, обезболивающие и жаропонижающие. Из строительных материалов – фанера и бикрост. А книжки и раскраски для детей с ограниченными возможностями здоровья на личные средства приобрела руководитель исполкома «Единой России» Ольга Швецова.

Напомним, это уже третий гуманитарный груз, отправленный Тюменским региональным отделением «Единой России» на Донбасс. Первая машина выехала всего через сутки после объявления о сборе: для беженцев закупили кофе, чай, питьевую воду, продукты, детское питания, средства гигиены, электрочайники, СВЧ-печи.