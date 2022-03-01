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Общество1 марта 2022 12:32

Количество отходов на тюменских полигонах снизят в два раза через 8 лет

Это планируется осуществить за счет сортировки
Сергей Швецов
Количество отходов на тюменских полигонах снизят в два раза через 8 лет.

Количество отходов на тюменских полигонах снизят в два раза через 8 лет.

Фото: Вадим Бегун

Количество отходов на тюменских полигонах снизят в два раза через 8 лет. Это планируется осуществить за счет сортировки.

– Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» направлен на минимизацию образования отходов и вовлечение полезных отходов во вторичный оборот, – отметили в Информационном центре Правительства региона.

На данный момент в Тюмени, Тобольске и Ишимском районе построены мусоросортировочные заводы, в Ялуторовске появилась мусороперегрузочная станция. Их строительство осуществлено за счет средств частных инвестиций.

Все твердые коммунальные отходы в Тюменской области направляют на мусоросортировочные заводы. В Тюмени в 2021 году отобрали пленочные материалы, пластики, металлы черные, цветные, макулатуру, стекло, древесину, текстиль, оргтехнику, RDF-1, отходы шин и автомобильных камер.