В Тюменской области почти на треть снизилась заболеваемость ОРВИ. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на 25,6% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Недельный эпидемический порог по совокупному населению превышен на 22% за счет взрослых.

– Заболеваемость детского населения до 14 лет снизилась на 18%. Эпидпорог не превышен, – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы парагриппа, риновирусы и др.

Чтобы снизить риск заражения респираторными инфекциями, местным жителям рекомендуют не забывать об основных мерах профилактики: носите защитные маски, избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте дезинфицирующие средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию и обращайтесь к врачу при появлении первых признаков заболевания.