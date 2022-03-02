В Тюмени 2 марта 2022 года отключат три светофора.
Фото: Тюмень - наш дом
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 марта, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Пархоменко и Калинина, у элеватора на Дамбовской, с 13.00 до 17.00 – на перекрестке Фабричной и Мельничной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.