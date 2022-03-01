Прокуратура Тюмени обязала расселить аварийный дом по улице Энгельса раньше срока. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Тюмени обязала расселить аварийный дом №17 по улице Фридриха Энгельса раньше срока. Его признали таковым еще в 2017 году.

– Согласно техническому заключению здание 1854 года постройки, древесина наружных стен фасада дома вдоль волокон растрескалась, отсутствует отмостка, окна рассохлись, сопряжения нарушены, зафиксирована неравномерная осадка здания, прогиб кровли, – рассказали в ведомстве.

Однако и это еще не все. Так, в здании имеется просадка и уклон деревянного настила пола, глубокое биологическое поражение грибками и прочее. Дефекты характеризуются как критические, жить тут опасно.

Администрация города установилась слишком длительный срок расселения дома – до первого января 2029 года. Прокуратура обратилась в суд и добилась изменить срок отселения жильцов до 31 декабря 2024 года.