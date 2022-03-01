Операционный офис Тюменский банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам. Наибольшее повышение в линейке вкладов произошло по срочному сезонному вкладу «Прибыльный сезон». Теперь при размещении на 91 день ставка составляет 17%, на 181 день – 15% годовых, на 367 дней – 11,5%, на 1100 дней – 9,6% годовых.

Ставки по вкладам вида «Доход» в долларах теперь составляют: при размещении на сроки 91 или 181 день – от 1,95 до 3,5% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада, на срок 367 дней – от 1,2 до 2% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light», Накопительному счету «Premium», Накопительному счету «Прайвет», Накопительному счету «Первый» в рублях на суммы от 1 000 000 до 49 999 999,99 рублей в зависимости от вида счета и суммы теперь составляют от 12 до 14,5% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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