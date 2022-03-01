«Путь к инклюзивной культуре»: в Тюмени постигали основы создания доступной среды

На базе Областного центра «Семья» в Тюмени состоялся очередной этап реализации проекта «Путь к инклюзивной культуре». Сотрудники учреждений сферы культуры Тюменского района постигали основы создания доступной среды, предоставления услуг маломобильным посетителям.

– Спикеры проекта – это настоящие мастера инклюзивной культуры. Чего только стоит выступление Суворова Александра Васильевича - Доктора психологических наук, ведущего научного сотрудника Московского Государственного Психолого-Педагогического Университета, – отметили организаторы мероприятия.

Напомним, что проект «Путь к инклюзивной культуры» был запущен в ноябре прошлого года, а за время его реализации в нем приняло участие свыше 70 сотрудников учреждений сферы культуры юга Тюменской области.