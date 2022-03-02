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Общество2 марта 2022 3:00

Погода на 2 марта 2022 года в Тюмени: без осадков, до -4

Переменная облачность
Сергей Швецов
В Тюмени: без осадков, до -4.

В Тюмени: без осадков, до -4.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 марта, днем в Тюмени на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 5 – 8 градусов, днем ожидается 4 градуса со знаком минус. Вечером столбики термометров покажут 2 – 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, северо-западный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами. "Какая погода в этот день такому и лету быть".