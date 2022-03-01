«Растаяли» три этажа: в Тюмени продолжается снос долгостроя на улице Герцена

В Тюмени продолжается снос долгостроя на улице Герцена Фото: "Тюмень наш дом"

В Тюмени продолжается снос долгостроя на улице Герцена, 50. Наступающее тёплое время года позволит сократить количество незапланированных выходных на разборе здания.

– Работа по сносу планомерно продолжается компанией-подрядчиком ООО «Техэнергоресурс». Уже разобрано более десяти секций. Материал – бой кирпича, оставшийся после работ, – вывезен со стройплощадки. Внутри многоквартирной конструкции трудятся порядка десяти человек в смену, помогает им в этом сложном деле техника, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В прошедшие выходные на подмогу рабочим добавили погрузчик, два гидромолота и мини-экскаватор. Отметим, что работу по сносу могут временно остановить только сильные ветры и штормовые предупреждения.