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Здоровье1 марта 2022 10:02

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 марта 2022 года: умерло еще 12 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 марта 2022 года
Сергей Швецов
Число умерших от коронавируса в Тюмени 1 марта 2022 года увеличилось на 12 человек

Число умерших от коронавируса в Тюмени 1 марта 2022 года увеличилось на 12 человек

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 1 марта 2022 года увеличилось на 12. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 926 человек.

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 753 человека, на 99,8% больше по сравнению с 28 февраля. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 813 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 495 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 446 летальных исходов, выздоровели 13 748 465 человек.