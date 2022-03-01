Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 марта 2022 года: заболело еще 896 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 марта 2022 года увеличилось на 896 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 марта 2022 года увеличилось на 896. Всего с начала пандемии ковид подхватили 165 447 человек.

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 753 человека, на 99,8% больше по сравнению с 28 февраля. Зафиксировано 786 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 813 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 495 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 446 летальных исходов, выздоровели 13 748 465 человек.