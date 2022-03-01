Тюменцы вызвали скорую родственнику, который забыл кличку любимого пса Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени мужчина вернулся после прогулки во дворе с собакой без памяти. Он забыл не только кличку любимого пса, но и свое имя, да и вообще не смог узнать родных. Родственники тут же вызвали скорую, заподозрив инсульт.

- Провал в памяти начался внезапно, такого с ним раньше никогда не было. Травм нет, кровотечения не вижу, – сообщила диспетчеру жена пациента.

Бригада медиков прибыла на указанный адрес спустя 15 минут. Они оказали всю необходимую помощь 68-летнему пациенту. После это его с предварительным диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения срочно доставили в Областную клиническую больницу № 2.

– Заподозрить признаки инсульта совсем не сложно. Необходимо попросить человека, состояние которого вызывает тревогу, выполнить несколько простых действий: улыбнуться (при инсульте уголок рта будет опущен, лицо перекошено), заговорить (при инсульте будет нарушена речь и ее понимание), поднять на уровень груди одновременно обе руки и удержать их – при инсульте одна рука будет непроизвольно опускаться, – рассказали специалисты.