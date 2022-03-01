АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие на реке в ЯНАО Фото: Предоставлено

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на водной поверхности в условиях ледоста-ва. Тренировка персонала линейной аварийно-эксплуатационной службы головной нефте-перекачивающей станции № 1 «Заполярье» по устранению отказа с выходом нефти про-ходила на подводном переходе магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе, проло-женного под руслом реки Таз в ЯНАО.

Цель мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала при ло-кализации аварийного выхода нефти на водной поверхности при наличии ледяного по-крова.

Согласно сценарию было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на участке магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе в районе подводного перехода через реку. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и оповестил руководи-телей подразделений и службу вневедомственной охраны Уренгойского УМН, а также кон-трольные и надзорные организации.

Применение средств ликвидации аварийных разливов нефти осуществлялось на одном рубеже. Для локализации «разлива» на рубежи в расчетное время прибыла колон-на линейной аварийно-эксплуатационной службы ГНПС № 1 «Заполярье», расположенной в 80 км от подводного перехода через водную преграду. Ширина реки в местах проведе-ния учения составила 550 м, глубина – до 19,7 м, толщина льда – свыше 1 м.

По легенде при повреждении нефтепровода в русле реки «выход» нефти на поверх-ность произошел через торец кожуха нефтепровода на береговой части подводного пере-хода. На снежный вал, сформированный между условным местом выхода нефти и руслом реки, было установлено 100 м боновых заграждений в качестве противофильтрационного покрытия. Также были использованы насосы для откачки нефти, установки для сжигания нефти и шанцевый инструмент, установлены емкости с ПВХ-покрытием для сбора «нефти».

Условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в норматив-ные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Уренгойского УМН в рамках экоаналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод).

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенной тренировки, в ходе которой персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и пра-вильность действий при ликвидации последствий аварийной ситуации. Квалификация пер-сонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах АО «Транснефть – Си-бирь», тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической без-опасности.