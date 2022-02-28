В Тюмени исполнили заветную мечту мальчика: он побывал в кабине пилота

Юный тюменец побывал в кабине пилота благодаря акции «Елка желаний».

Девятилетний Максим Никитин из Тюмени побывал в кабине пилота благодаря акции «Елка желаний». Мальчик написал Деду Морозу, и его мечта осуществилась – ему провели настоящую экскурсию по местной воздушной гавани Рощино.

– Сын очень хотел побывать на борту самолета. А потом мы с мужем решили попробовать исполнить его мечту и написали на сайт федеральной акции «Елка желаний». Положительный ответ пришел быстро, но из-за нашей поездки на лечение желание сына осуществилось только сейчас. Он, конечно, в полном восторге, и мы вместе с ним, – рассказала мама Ирина.

На борту «Боинга-737» Максиму показали приборную панель. Он узнал, как управляются двигатели, освещение и кислородная система. А еще ему даже дали поговорить по внутренней связи аэропорта.

– Такой опыт для меня тоже впервые – в основном у нас тренируются летчики. Но мне было приятно, тем более что Максим внимательно слушал, задавал разные вопросы. Надеюсь, он запомнит визит к нам надолго, – говорит «экскурсовод», он же инженер Анатолий Давыдов

Отметим, что заветную мечту Максима помогли исполнить руководитель регионального исполкома «Единой России», председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова и директор аэропорта Рощино Игорь Лужбин.