Стало спокойнее: тюменцы больше не атакуют банкоматы, чтобы снять наличные. Фото - Сбер.

Ситуация в Тюмени стала спокойнее. Люди не выстраиваются в очереди у банкоматов и не торопятся в отделения банков, чтобы снять наличные или обменять валюту.

Ранее Сбербанк предупредил, что для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 и 27 февраля отделения будут работать в режиме будних дней и все операции будут выполняться в обычном режиме. Поэтому мы прошлись в воскресенье по городу, чтобы воочию убедиться, что всё в порядке.

Офис Сбербанка в торговом центре «Остров»: обслуживаются три клиента и столько же ожидают вызова своего талона. Один банкомат в круглосуточной зоне самообслуживания был свободен. В торговом центре «Гудвин» банкомат Сбербанка также был без клиентов.

Фото - Сбер.

Профсоюзная, 52. На улице многолюдно, но в офисе Сбербанка спокойно. Менеджер обслуживает одного посетителя, второй решает свои финансовые вопросы в кассе, а у банкоматов нет ни одного клиента.

Банкоматы в главном тюменском офисе Сбера на улице Рижской, 61 тоже были в свободном доступе: как правило, один-два человека и никаких очередей.

В самом Сбербанке нам прокомментировали ситуацию так:

– Мы работаем как обычно – проводим все операции. Для клиентов, которые приходят снять деньги, доступны и наличные рубли в банкоматах, и возможность снять валюту с помощью сотрудника. Никакой паники мы не видим, для нее нет повода. Мы работаем и обслуживаем клиентов в привычном режиме.