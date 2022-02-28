В Тюмени СПИД-центр переезжает на улицу Курортную. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени Центр профилактики и борьбы со СПИД переезжает в дом № 28а на улице Курортной. По новому адресу специалисты начнут принимать с 9 марта. Режим работы центра останется прежним.

В медучреждении рассказали, что на 1 января 2022 года в регионе проживают 16 273 ВИЧ-положительных человек, из них 8 389 – в областной столице.

– В 2021 году зарегистрировано 1 112 случаев ВИЧ-инфекции. По предварительным данным, половым путем инфицировалось 81,3%, при внутривенном немедицинском употреблении психоактивных веществ заразилось 16,5%. На долю вертикального пути приходится 1,3%, – сообщили специалисты.

70% новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируется у граждан в возрасте от 30 до 50 лет. Выявление ВИЧ-инфекции в возрастной группе 50+ возросло до 15,9%. Объем вновь выявленных случаев у лиц в возрастной категории от 18 до 25 лет – всего 4%.