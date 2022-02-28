Владимир Якушев рассказал о значимости расширения до четырёх полос дороги от Тобольска в сторону Сургута. Фото - uralfo.gov.ru.

Владимир Якушев рассказал о значимости расширения до четырёх полос дороги от Тобольска в сторону Сургута. Он заявил, что она должна стать безопасной и комфортной для движения автотранспорта.

– Интенсивное экономическое и туристическое развитие наших северных территорий сдерживается низкой пропускной способностью дороги. По трассе идёт основная часть грузов, в том числе в рамках «Северного завоза», – отметил полпред президента РФ в УрФО.

Особое внимание Владимир Якушев уделил исполнению поручения президента России по строительству трассы Москва – Казань, её продлению до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска.

Напомним, что на 2022 год запланировано расширение до четырёх полос трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень (в границах Тюменской области) и М-5 «Урал» (на подъезде к Екатеринбургу), строительство обходов посёлка Белоярский и города Богдановича.