В Тюмени мужчина сломал родственнику челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В первый отдел полиции Тюмени обратился медик и сообщил, что к ним поступил мужчина 1983 года рождения с переломом челюсти. Стражи порядка выяснили, что травму пострадавшему нанес брат.

Установив местонахождение подозреваемого – 41-летнего мужчины – правоохранители задержали его и доставили в отдел полиции.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что у них с близким родственником произошла ссора. Задержанный начал наносить брату удары руками и в итоге сломал челюсть, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.