Портал Правительства Тюменской области временно отключили. Фото: скриншот

Портал правительства Тюменской области временно отключили от внешних сетей. Это сделано в целях предотвращения утечки данных.

– С 25 февраля официальный портал правительства региона стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов.