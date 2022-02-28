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Общество28 февраля 2022 7:05

Портал правительства Тюменской области временно отключили

Это сделано в целях предотвращения утечки данных
Сергей Швецов
Портал Правительства Тюменской области временно отключили.

Портал Правительства Тюменской области временно отключили.

Фото: скриншот

Портал правительства Тюменской области временно отключили от внешних сетей. Это сделано в целях предотвращения утечки данных.

– С 25 февраля официальный портал правительства региона стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов.