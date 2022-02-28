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Общество28 февраля 2022 6:51

В Тюмени с 21 марта запретят сквозной проезд у сквера Комсомольский

Так решили члены комиссии по безопасности дорожного движения
Сергей Швецов
В Тюмени с 21 марта запретят сквозной проезд у сквера Комсомольский.

В Тюмени с 21 марта запретят сквозной проезд у сквера Комсомольский.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с 21 марта запретят сквозной проезд у сквера Комсомольский. Так решили члены комиссии по безопасности дорожного движения.

– В районе школы № 30 будет исключен сквозной проезд транспортных средств. Это сделано с целью ограничения движения на существующей автомобильной дороге по Московскому тракту от улицы Зои Космодемьянской до улицы Трактовой, – объяснили в управе Калининского административного округа.