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Происшествия28 февраля 2022 6:34

В Тюмени мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление судьи

Деньги пошли в доход государства
Сергей Швецов
В Тюмени мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление судьи.

В Тюмени мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление судьи.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор 31-летнему экскаваторщику с Ямала Дмитрию Тюляндину. Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей в доход государства за оскорбление судьи.

Дело было в начале сентября 2021 года. Тогда женщина-судья вынесла постановление, по которому Тюляндина за повторную пьяную езду арестовали на 13 суток. Тот с таким решением не согласился и решил ей «отомстить».

– Он вышел в коридор и стал громко разговаривать по телефону. В присутствии судебных приставов, полицейских и посетителей он оскорбил судью. Он не мог не понимать, что его неуважение к суду подрывает авторитет судебной власти и конкретного судьи, – заявили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В ведомстве подчеркнули, что по закону «О статусе судей в Российской Федерации» судья является лицом, наделенным в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющим свои обязанности на профессиональной основе.