Погода на 1 марта 2022 года в Тюмени: в первый день весны без осадков

В Тюмени в первый день весны без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 марта, пасмурная погода в Тюмени будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 4 градуса, днем ожидается 2 градуса со знаком минус. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, северо-западный ветер со скоростью 4 – 7 метров в секунду.

1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна "разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего". Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.