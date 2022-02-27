В Тобольске нацпроект помог предпринимательнице открыть арт-пространство «Книги Кофе Разговоры» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Многодетная мать из Тобольска Ольга Кийко вместе со своим сыном Матвеем открыла творческое арт-пространство «Книги Кофе Разговоры», где можно посетить уроки сценической речи, актерского мастерства, творческие мастер-классы и просто пообщаться в неформальной обстановке.

Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в ноябре 2021 года Ольга прошла Школу социального предпринимательства Центра «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Комиссии она презентовала проект детского ютуб-канала про книги, главным действующим лицом которого стал её 12-летний сын. Идею поддержали эксперты, и Ольга получила грант от «СИБУРа» и спецприз от Фонда региональных и социальных программ «Наше будущее».

Подключив к работе над проектом радиоведущую, педагога по сценической речи из Петербурга Юлию Полторак, Ольга помогла сыну правильно доносить свои мысли и использовать ораторское искусство.

- Я поняла, что проект будет жить и развиваться как точка присутствия в городе, когда собралась команда. Мы уже запланировали очные и онлайн-занятия по актерскому мастерству с Юлией Полтарак, подготовка к школе и английский литературный клуб. К нам подключился так же Алексей Лалаев, актер Тобольского драматического театра. Это значит, что мы стали еще сильнее, - говорит Ольга Кийко.

«Книги Кофе Разговоры» обязательно станут местом притяжения для всех книголюбов и родителей с детьми.