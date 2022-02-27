Центр «Мой бизнес» провел для тюменских предпринимателей более 120 актуальных мероприятий Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В 2021 году во всех районах региона центр «Мой бизнес» Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» провел 123 мероприятия для предпринимателей, которые посетили более 6,5 тысяч человек. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, образовательные лекции и практические занятия проходили абсолютно бесплатно для самозанятых, предпринимателей и тех, кто только задумывается об открытии своего дела.

Центр «Мой бизнес» проводит несколько проектов. Например, для стартапов проводятся такие проекты, как «Азбука предпринимателя», «Мама – предприниматель» и «Школа социального предпринимательства». Они помогают бизнесменам трансформировать бизнес-идею в детально просчитанный план реализации проектов, минимизировать риски при развитии в будущем. Участникам помогают искать ниши, заниматься продвижением, финансовым планированием и работой с персоналом.

Для самозанятых мероприятия проводятся по старту своего дела, управлению проектами, продвижению и выходы на маркетплейсы. Все проекты реализуются вместе с общественной организацией «Опора России», ознакомиться с подробностями можно на сайте самозанятые72.рф.

Для действующих предпринимателей программы направлены на тиражирование и масштабирование бизнеса и развитие управленческих качеств. Проходят и тематические семинары по техническому усовершенствованию процессов производства на предприятиях.

По развитию сельского предпринимательства центр реализует такие проекты, как «Школа бизнес-маркетинга», «Бизнес-мастерская гостеприимства». Главная цель проекта – повысить клиентоориентированность, конкурентоспособность и уровень сервиса предпринимателей из районов Тюменской области.