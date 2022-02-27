Показатель одобрения деятельности Президента России с 14 по 20 февраля 2022 года составил 64,3%. Фото: Вадим Бегун

Показатель одобрения деятельности Президента России с 14 по 20 февраля 2022 года составил 64,3%. Об этом сообщает сайт ВЦИОМ.

– На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67,2% респондентов (-0,3п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 49,9% (-0,3п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 29,6% (+0,8п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 29,2%, (+3,1п.п. за неделю), Сергею Миронову – 26,3% опрошенных (-1,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву - 6,9% (-0,1п.п. за неделю), – приводит данные ВЦИОМ.

Также стало известно, уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 40,3% (+0,1п.п. за неделю) и 37,7% (+1,9п.п. за неделю) соответственно.