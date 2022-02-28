В Тюмени 28 февраля 2022 года отключат шесть светофоров. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Орджоникидзе и Осипенко, на пересечении улиц Свердлова и Осипенко. С 8.00 до 20.00 – на пересечении улиц Профсоюзной и Котельщиков, на улице Северной в районе дома № 1, на пересечении улиц Л. Толстого и Луначарского, на пересечении улиц Полевой и Луначарского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.