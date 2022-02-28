Погода на 28 февраля 2022 года в Тюмени: ночью будет идти мелкий снег, но утром распогодится

В Тюмени ночью будет идти мелкий снег, но утром распогодится. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 февраля, в Тюмени на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Ночью будет идти мелкий снег. Утром распогодится, и вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью минус 8 градусов, днем ожидается 1 градус со знаком минус. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, северо-западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день дружно таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» – по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.